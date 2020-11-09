В МОЗ пояснили, кого не торкнеться заборона на госпіталізації та операції

В Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) повідомили, що не дивлячись на заборону проведення планових операцій та госпіталізацій в лікарнях, деяким категоріям громадян продовжать надавати відповідні послуги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

У міністерстві зазначили, що пунктом 14.5 Постанови №641 передбачено, що на території регіону, де встановлено "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки (наразі діє по всій Україні), додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для "зеленого" та "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, забороняється проведення медзакладами планових госпіталізацій.

Виключення складуть лише такі випадки:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей.

Нагадаємо, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусу. З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації в лікарнях заборонені. Медзаклади приймають лише ургентних хворих і хворих з COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я також ініціює впровадження так званого карантину вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю.

Такий крок передбачає з 00 годин суботи до 00 годин понеділка роботу тільки продуктових магазинів, аптек, роботу транспорту, АЗС, роботу ветаптек. Ресторани, кафе та інші заклади мають працювати тільки на виніс, ТРЦ і решту магазинів рекомендують закрити.