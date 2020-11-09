У ЗСУ ще 68 людей захворіли на коронавірус

Всього в армії на COVID-19 хворіють 2224 особи.

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 68 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіє 2224 особи.

Загалом час пандемії одужала 4701 людина, летальних випадків – 19.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 380 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчі три доби – 30 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 2 277 осіб одужали, 115 пацієнтів з ковідом померли.

Кількість інфікувань COVID-19 у світі перевищила 50,7 млн, з них понад 10 млн у США. Україна наразі перебуває на 20-му місці.