За минулу добу ковід виявили у 943 киян

Найбільше випадків ковіду виявили в Шевченківському районі – 158, у Деснянському – 128 та в Дніпровському районі – 111 випадків.

Фото: Телеграм-канал Віталія Кличка

За минулу добу в Києві виявили 943 хворих на коронавірус, 15 людей померли.

Про це повідомили у Київській міській раді.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, у Деснянськомукому – 128 та в Дніпровському районі – 111 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 97 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 117 людей.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 44 172. Усього коронавірус забрав життя 867 киян, подолали хворобу 16 497 мешканців Києва.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей - 315, медпрацівників – 326.

Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб, летальних випадків – 138 і одужало – 2 637 осіб.