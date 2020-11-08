​В Україні за добу від ковіду померло 138 осіб

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей - 315, медпрацівників – 326.

Фото: пресслужба МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей - 315, медпрацівників – 326.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб, летальних випадків – 138 і одужало – 2 637 осіб.

За добу здійснено 49 720 тестувань, у т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 44172 випадки;

Вінницька область – 12 420 випадків;

Волинська область – 16 105 випадків;

Дніпропетровська область – 17 748 випадків;

Донецька область – 13 907 випадків;

Житомирська область – 18 334 випадки;

Закарпатська область – 16 932 випадки;

Запорізька область – 13 422 випадки;

Івано-Франківська область – 24 066 випадків;

Київська область – 19 820 випадків;

Кіровоградська область – 3 092 випадки;

Луганська область – 4 450 випадків;

Львівська область – 33 283 випадки;

Миколаївська область – 10 240 випадків;

Одеська область – 28 265 випадків;

Полтавська область – 11 944 випадки;

Рівненська область – 21 770 випадків;

Сумська область – 14 486 випадків;

Тернопільська область – 22 040 випадків;

Харківська область – 43 213 випадків;

Херсонська область – 5 441 випадок;

Хмельницька область – 19 493 випадки;

Черкаська область – 10 618 випадків;

Чернівецька область – 25 016 випадків;

Чернігівська область – 10 054 випадки.

Додамо, за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа, одужало – 206 866 осіб, летальних випадків – 8 450 і проведено 3 613 899 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 листопада в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519.

Госпіталізовано – 1 470 осіб, летальних випадків – 187, а одужало – 8 685 українців.