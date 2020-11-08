​В Україні за добу від ковіду померло 138 осіб

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей - 315, медпрацівників – 326.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Також за останню добу госпіталізовано – 1157 осіб, летальних випадків – 138 і одужало – 2 637 осіб.
За добу здійснено 49 720 тестувань, у т.ч. методом ПЛР - 41 466, методом ІФА — 8 254.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 44172 випадки;
- Вінницька область – 12 420 випадків;
- Волинська область – 16 105 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 748 випадків;
- Донецька область – 13 907 випадків;
- Житомирська область – 18 334 випадки;
- Закарпатська область – 16 932 випадки;
- Запорізька область – 13 422 випадки;
- Івано-Франківська область – 24 066 випадків;
- Київська область – 19 820 випадків;
- Кіровоградська область – 3 092 випадки;
- Луганська область – 4 450 випадків;
- Львівська область – 33 283 випадки;
- Миколаївська область – 10 240 випадків;
- Одеська область – 28 265 випадків;
- Полтавська область – 11 944 випадки;
- Рівненська область – 21 770 випадків;
- Сумська область – 14 486 випадків;
- Тернопільська область – 22 040 випадків;
- Харківська область – 43 213 випадків;
- Херсонська область – 5 441 випадок;
- Хмельницька область – 19 493 випадки;
- Черкаська область – 10 618 випадків;
- Чернівецька область – 25 016 випадків;
- Чернігівська область – 10 054 випадки.
Додамо, за весь час пандемії в Україні захворіло – 460 331 особа, одужало – 206 866 осіб, летальних випадків – 8 450 і проведено 3 613 899 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за минулу добу, 6 листопада в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519.
Госпіталізовано – 1 470 осіб, летальних випадків – 187, а одужало – 8 685 українців.