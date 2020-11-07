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У найбільших містах Грузії введуть комендантську годину

Заборонять і піші прогулянки, і поїздки в громадському транспорті та власними автомобілями.

У найбільших містах Грузії введуть комендантську годину
Фото: radiotrek.rv.ua

З понеділка, 9 листопада в найбільших містах Грузії обмежать пересування громадян у вечірній час, заявила віце-прем'єр уряду Грузії Майя Цкітішвілі.

Про це пише apsny.ge.

Зокрема, в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00.

Заборонять і піші прогулянки, і поїздки в громадському транспорті та власними автомобілями.

«Обмеження не зачепить тільки міжнародні автомобільні перевезення та, звичайно, за погодженням з оперативним штабом, тих, хто переміщається для роботи в стратегічно важливих медичних, фармацевтичних та медійних структурах і послугах доставки», - додала Цкітішвілі.

Нагадаємо, з 11 листопада всім пасажирам, які летять з України у Францію, перед посадкою у літак треба буде надати негативний результат тестування на COVID-19.

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