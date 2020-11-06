Канада слідом за ЄС запровадила санкції проти Білорусі

Канада в координації з Європейським союзом вводить додаткові санкції ще відносно 13 урядовців Білорусі.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства міжнародних справ Канади.
Список осіб, які потрапили під санкції:
- Ігор Сергієнко - глава Адміністрації президента Білорусі;
- Олексій Волков - голова Державного комітету судових експертиз;
- Іван Станіславович Тертель - голова Комітету державної безпеки;
- Іван Носкевіч - голова Слідчого комітету;
- Роман Мельник;
- Андрій Равка - державний секретар Ради безпеки Білорусі;
- Сергій Аземша - заступник голови Слідчого комітету Білорусі;
- Андрій Смаль - заступник голови Слідчого комітету;
- Андрій Павлюченко;
- Наталя Ейсмонт - речниця Олександра Лукашенка;
- Ігор Бузовський - заступник голови Адміністрації президента Білорусі;
- Сергій Зубков - командир спецпідрозділу "Альфа";
- Петро Міклашевич - голова Конституційного Суду Білорусі.
Внесення до списку санкцій передбачає заморожування активів фігурантів на території Канади, а також заборону для громадян і компаній Канади укладати угоди з цими особами чи надавати їм фінансові або пов'язані з ними послуги. Фігурантам "чорного списку" також заборонено в'їзд до Канади.
"Після фальсифікованих президентських виборів в серпні 2020 року уряд Білорусі проводить систематичну кампанію репресій і державного насильства проти громадських протестів і діяльності опозиційних груп. Канада як і раніше глибоко стурбована документально підтвердженими повідомленнями про порушення прав людини, в тому числі порушень свободи преси, свободи вираження думок і мирних зібрань", - сказано в повідомленні на сайті міністерства.
Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників, причетних до репресій проти громадян після виборів у країні.