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Канада слідом за ЄС запровадила санкції проти Білорусі

Внесення до "чорного списку" передбачає заморожування активів на території Канади, заборону на співпрацю з її громадянами та заборону на в'їзд до Канади.

Канада слідом за ЄС запровадила санкції проти Білорусі
Фото: Travelcalendar

Канада в координації з Європейським союзом вводить додаткові санкції ще відносно 13 урядовців Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства міжнародних справ Канади.

Список осіб, які потрапили під санкції:

  • Ігор Сергієнко - глава Адміністрації президента Білорусі;
  • Олексій Волков - голова Державного комітету судових експертиз;
  • Іван Станіславович Тертель - голова Комітету державної безпеки;
  • Іван Носкевіч - голова Слідчого комітету;
  • Роман Мельник;
  • Андрій Равка - державний секретар Ради безпеки Білорусі;
  • Сергій Аземша - заступник голови Слідчого комітету Білорусі;
  • Андрій Смаль - заступник голови Слідчого комітету;
  • Андрій Павлюченко;
  • Наталя Ейсмонт - речниця Олександра Лукашенка;
  • Ігор Бузовський - заступник голови Адміністрації президента Білорусі;
  • Сергій Зубков - командир спецпідрозділу "Альфа";
  • Петро Міклашевич - голова Конституційного Суду Білорусі.

Внесення до списку санкцій передбачає заморожування активів фігурантів на території Канади, а також заборону для громадян і компаній Канади укладати угоди з цими особами чи надавати їм фінансові або пов'язані з ними послуги. Фігурантам "чорного списку" також заборонено в'їзд до Канади.

"Після фальсифікованих президентських виборів в серпні 2020 року уряд Білорусі проводить систематичну кампанію репресій і державного насильства проти громадських протестів і діяльності опозиційних груп. Канада як і раніше глибоко стурбована документально підтвердженими повідомленнями про порушення прав людини, в тому числі порушень свободи преси, свободи вираження думок і мирних зібрань", - сказано в повідомленні на сайті міністерства.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білоруських чиновників, причетних до репресій проти громадян після виборів у країні.

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