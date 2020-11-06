У Данії "коронавірус-мутант" виявили у сотень людей

У Данії виявили мутовану версію коронавірусу у 214 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Державний інститут сироваток Данії, який займається інфекційними захворюваннями.

Нову версію коронавірусу пов'язують з норковими фермами.

В інституті заявили, що таку кількість випадків виявили з червня цього року.

Однак лише у 12 осіб і на п’яти норкових фермах був виявлений штам мутованого коронавірусу, через який закрили ферми.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу. Мутований вірус норки може становити ризик для ефективності майбутньої вакцини.

Норки також були знищені в Нідерландах та Іспанії після виявлення інфекції.Міністр охорони здоров'я Данії заявив, що близько половини із 783 заражених данців у Північній Данії, де велика кількість норкових ферм, були заражені штамом вірусу, що походить від тварин.