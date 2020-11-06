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Ґрета Тунберг порадила Трампу "охолонути і сходити в кіно"

Екоактивістка переадресувала главі Білого дому "твіт", написаний ним у грудні 2019-го для неї.

Ґрета Тунберг порадила Трампу "охолонути і сходити в кіно"
Грета Тунберг
Фото: Wikimedia

17-річна шведська екоактивістка Ґрета Тунберг процитувала у своєму Twitter пост Дональда Трампа, в якому той закликав зупинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Екоактивістка відповіла голові Білого дому його ж словами і порадила "охолонути і сходити в кіно".

"Так безглуздо. Дональд повинен попрацювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім сходити в кіно з другом. Охолонь, Дональде, охолонь!" - написала вона.

У грудні 2019-го, після визнання Тунберг Людиною року за версією журналу Time, Трамп у своєму Twitter-акаунті теж порадив дівчині "попрацювати над своїм гнівом і охолонути".

Нагадаємо, раніше Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах, які пройшли 3 листопада. "Зупиніть підрахунок", - написав він у фейсбуці і твіттері.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.

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