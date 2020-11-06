Ґрета Тунберг порадила Трампу "охолонути і сходити в кіно"

Екоактивістка переадресувала главі Білого дому "твіт", написаний ним у грудні 2019-го для неї.

17-річна шведська екоактивістка Ґрета Тунберг процитувала у своєму Twitter пост Дональда Трампа, в якому той закликав зупинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Екоактивістка відповіла голові Білого дому його ж словами і порадила "охолонути і сходити в кіно".

"Так безглуздо. Дональд повинен попрацювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім сходити в кіно з другом. Охолонь, Дональде, охолонь!" - написала вона.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

У грудні 2019-го, після визнання Тунберг Людиною року за версією журналу Time, Трамп у своєму Twitter-акаунті теж порадив дівчині "попрацювати над своїм гнівом і охолонути".

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Нагадаємо, раніше Трамп закликав припинити підрахунок голосів на виборах, які пройшли 3 листопада. "Зупиніть підрахунок", - написав він у фейсбуці і твіттері.

Трамп уже неодноразово заявляв про готовність вимагати перерахунку голосів у суді. Ще до виборів ЗМІ повідомляли, що і республіканці, і демократи готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.