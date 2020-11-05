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Швеція посилює прикордонний контроль через підвищену терористичну загрозу

Контроль буде посилено на пів року - з 12 листопада 2020 до 11 травня 2021 року. 

Швеція посилює прикордонний контроль через підвищену терористичну загрозу
Фото: Александр Рудоманов

Швеція посилить прикордонний контроль через підвищену терористичну загрозу.

Про це повідомляє Expressen з посиланням на міністра внутрішніх справ Швеції Мікаела Дамберга.

"Рівень терористичної загрози у Швеції залишається на підвищеному рівні, і наші спільні оцінки зійшлися на тому, що прикордонний контроль необхідний", - заявив міністр.

Влада Швеції сподівається, що посилені заходи на кордоні допоможуть виявляти потенційні загрози заздалегідь і запобігати ймовірним терактам. 

Контроль буде посилено на пів року - з 12 листопада 2020 до 11 травня 2021 року. 

Нагадаємо, нещодавно у Європі відбулася низка терактів. 2 листопада унаслідок терористичної атаки в центрі Відня загинули п’ятеро, включно із терористом. Відповідальність за теракт взяла "Ісламська Держава".

29 жовтня у Франції в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль. Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

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