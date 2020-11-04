​"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Відні

Разом з повідомленням опубліковані також фотографія і відео, на яких нібито зображений злочинець.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за збройний напад у Відні ввечері 2 листопада, в результаті якого загинуло щонайменше 5 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву, поширену через інформаційне агентство терористів Amaq.

Разом з повідомленням опубліковані також фотографія і відео, на яких нібито зображений злочинець.

На знімку, опублікованому в Telegram, був зображений чоловік з бородою по імені "Абу Дагні аль-Олбані". У повідомленні говориться, що в понеділок він відкрив вогонь з вогнепальної зброї по людях в центрі Відня, після чого був застрелений поліцією.

Фото: Reuters

На фото Олбані тримає в руках пістолет, кулемет і мачете, а також носить кільце з написом "Мухаммед - посланник Аллаха".

Через кілька хвилин Amaq опублікувало відео за участю Олбані, в якому він присягнув на вірність лідерові Ісламської держави Абу Ібрагіму аль-Хашемі аль-Кураши. На відео він говорив арабською.

Олбані зазвичай використовується для позначення людини албанського походження. У заяві не вказано інше ім'я чоловіка.

Австрійська влада ідентифікували нападника як Куйтіма Фейзулая, що мав подвійне громадянство Австрії та Північної Македонії. У квітні 2019 року він був засуджений до 22 місяців в'язниці за спробу приїхати до Сирії для приєднання до Ісламської державі.

Відзначається, що нападник був випущений з в'язниці менше року тому.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада кілька людей відкрили вогонь біля синагоги у центрі Відня.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих унаслідок теракту та щонайменше 15 поранених. Повідомляли, що загинуло четверо мирних жителів та один нападник, якого застрелила поліція відразу на місці події. Інформації про громадянство померлих поки що немає.

Наразі про нападника відомо, що він є прихильником екстремістського угруповання "Ісламська держава". Нападник був озброєний і, ймовірно, намагався посіяти паніку. На вулицях Відня проводиться операція розшуку іншого підозрюваного.