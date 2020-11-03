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Емір Дубаю зробив щеплення від коронавірусу китайською вакциною

Аль-Мактум був останнім посадовцем ОАЕ, який отримав вакцину.

Прем'єр-міністр і віце-президент Об'єднаних Арабських Еміратів і правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум отримав вакцину від коронавірусу, розроблену китайською компанією Sinopharm, і зробив щеплення.

Про це він повідомляє Аljazeera.com.

Зазначається, що Аль-Мактум був останнім посадовцем країни, який отримав вакцину. Раніше, 16 жовтня, вакцину отримав міністр закордонних справ ОАЕ шейх Абдулла бін Заїд Аль Нахайян, а за ним - міністр з питань Кабінету ОАЕ Мохаммед Абдулла аль-Гергаві.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, працівники охорони здоров'я в ОАЕ також зробили щеплення.

Аль-Мактум опублікував фото, на якому йому роблять укол.

"Ми бажаємо всім безпеки та міцного здоров'я, і ми пишаємося нашими командами, які невпинно працювали над тим, щоб зробити вакцину доступною в ОАЕ", - написав він у Twitter.

Фото: twitter.com/HHShkMohd

Нагадаємо, раніше президент Бразилії Жаїр Болсонару скасував угоду, укладену МОЗ країни про закупівлю вакцини від COVID-19, розробленої в Китаї.

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року.

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