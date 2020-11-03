От Маркса к Гитлеру. В Германии освободили известного отрицателя Холокоста

Кто он — Хорст Малер? Один из основателей RAF (Rote Armee Fraktion) — леворадикальной террористической группировки, ответственной за 34 убийства, ограбления банков, взрывы и покушения, освобожденный из тюрьмы благодаря тогдашнему своему адвокату и другу Путина Герхарду Шредеру . Впоследствии — правый экстремист и неонацист, для которого ультраправая партия NPD (которую считают наследницей НСДАП) оказалась слишком «системной». И, разумеется, отрицатель Холокоста, считающий ненависть к евреям «безошибочным признаком здоровой иммунной системы». А еще он — известный интеллектуал и блестящий юрист, мечтающий о Четвертом Рейхе и отрицающий легитимность ФРГ.

Несколько дней из ворот Бранденбургской тюрьмы вышел 84-летний Хорст Малер — персонаж, имя которого в Германии вызывает целую бурю эмоций. Согласно постановлению прокуратуры Мюнхена, один из главных радикалов страны останется под надзором и сможет выступать или публиковать статьи, лишь предварительно представив текст в Государственное управление уголовной полиции.

Фото: EPA/UPG Хорст Малер во время заседания окружного суда Мангейма, Германия, 9 февраля 2006 г.

Хорст Малер родился в семье дантиста Вилли Малера и получил имя в честь «героя нового времени» — легендарного штурмовика Хорста Весселя. Дядя мальчика был одним из лидеров СА, убитых людьми Гиммлера в «Ночь длинных ножей» в 1934-м.

Отец Хорста — убежденный национал-социалист — застрелился в 1949 году. Семья переехала в Западный Берлин, где юноша изучал право в Свободном университете (самом либеральном в тогдашней Германии), а по его окончании основал юридическую фирму. В середине 1960-х Малер становится известным адвокатом, в частности, он первым среди западногерманских коллег добился успеха в Европейском суде по правам человека в Страсбурге в 1966 году. В то время юрист придерживался крайне левых убеждений и отождествлял протестующих студентов, преследуемых властями, с «евреями наших дней».

В 1970-м он среди основателей RAF — «Фракции Красной Армии», исповедовавшей тактику городской партизанской войны. В мае того же года Хорст готовит побег террориста Андреаса Баадера, осужденного за поджог универмага во Франкфурте, и вместе с 20 другими активистами RAF уезжает в Иорданию, где проходит боевую подготовку в лагере палестинского движения ФАТХ.

Фото: предоставлено автором Манифест RAF, составленный Малером, 1971

Программа включала бег на выносливость, стрельбу по мишеням и рукопашный бой. «Хорст Малер был столь активен, — вспоминал один из соратников, — будто всегда хотел быть солдатом».

Вернувшись в Германию спустя три месяца, он участвует в ограблении трех банков, но 8 октября Хорста задерживают на конспиративной квартире в Западном Берлине. В момент ареста респектабельный адвокат предстал перед полицейскими в парике и с заряженным пистолетом. На процессе его защищал друг — будущий министр внутренних дел ФРГ Отто Шили, но приговор был суров — 14 лет заключения.

В эти годы антисемитизм и антисионизм стал частью мировоззрения сторонника компартии ФРГ, по сравнению с которой даже КПСС выглядела сборищем «ревизионистов». Даже убийство террористами 11-ти израильских спортсменов на Олимпиаде-72 в Мюнхене трактовалось правоведом как элемент легитимной национально-освободительной борьбы.

В феврале 1975-го левые радикалы похитили кандидата от ХДС на пост бургомистра Западного Берлина Петера Лоренца, которого планировали обменять на томящихся в тюрьмах товарищей. 1 марта того же года Малер отказался от обмена, не преминув назвать Лоренца «врагом народа».

Фото: предоставлено автором Хорст Малер в тюремной камере, 1978 год. Кадр из фильма «Германия осенью»

Его условно-досрочно освободили лишь после отбытия двух третей срока — в 1980-м. Главная заслуга в этом принадлежит тогдашнему адвокату Хорста — председателю Союза молодых социалистов СДПГ Герхарду Шредеру. В 1988-м при помощи того же Шредера, будущего канцлера и большого друга Путина, юристу удалось восстановить свою адвокатскую лицензию.

В конце 1990-х Малер из левого радикала превратился в правого экстремиста, называющего Гитлера «искупителем немецкого народа». 12 августа 2000 года он присоединился к неонацистской NPD и заявил, что считает конституцию ФРГ «временным решением на переходный период до возрождения Германского рейха». В этой партии, интересы которой он представлял в Федеральном конституционном суде, неутомимый Хорст пробыл всего три года. В 2003-м он распрощался с единомышленниками, отметив, что «NPD — партия, ориентированная на парламентаризм, а посему — устаревшая, как и сама парламентская система, обреченная на исчезновение».

В ноябре того же года у Малера появилась новая страсть — публичное отрицание Холокоста и популяризация антисемитских теорий, навеянных, как он сам признавался, чтением Гегеля в годы отсидки. Юрист даже зарегистрировал Ассоциацию 9 ноября (отсылка к погромам Хрустальной ночи 9 ноября 1938 г., — М.Г.). Целью объединения стала реабилитация всех преследуемых за отрицание Холокоста, которых новоиспеченный нацист назвал «мучениками национального возрождения Германии». В 2008-м контору запретили как неконституционную, но когда это останавливало пассионария?

Противопоставляя, в духе немецкого идеализма, «германский характер» тлетворному влиянию иудаизма, в одном из своих памфлетов Малер с соратниками призывали запретить еврейские общины в Германии, изгнать всех просителей убежища и «безработных иностранцев».

Фото: предоставлено автором Листовка с требованием освобождения Хорста Малера

По словам Малера, евреи «сознательно ниспровергают дух людей и стремятся править народами». Поэтому, делает он «логичный» вывод, «даже если Протоколы сионских мудрецов сфальсифицированы — они являются подлинным проявлением еврейского духа». Задача же «германских народов, спасителей мира от рабства» — довести до совершенства эсхатологическое «освобождение мира от иудаизма».

Видимо, запамятовав, в какое время и в какой стране живет, в ходе слушаний юрист (!) угрожал судьям, прокурору (а потом и двум членам Бундестага) смертной казнью в соответствии с Уголовным кодексом Рейха и выступал в суде с антисемитскими заявлениями. После осмотра психиатром был признан вменяемым, но отделался детским сроком — девять месяцев заключения.

Чтобы предотвратить участие Малера в Тегеранской конференции по отрицанию Холокоста в 2006 году власти отозвали его паспорт на шесть месяцев. Собственно, с этого времени, за исключением периода 2015 — 2017 гг., «правдолюб» практически не покидал стены пенитенциарных учреждений. И, надо сказать, ему это нравилось. «Я сижу здесь, потому что хочу этого», — заявил подсудимый на очередном процессе, не скрывая, что намерен превратить его в трибуну для пропаганды своих идей.

Отправляясь в тюрьму Котбус-Диссенхен, Малер зиговал и кричал «Хайль» последователям, пришедшим его поддержать. В сентябре 2007 года, давая интервью Vanity Fair, он приветствовал своего собеседника Мишеля Фридмана (экс-президента Европейского еврейского конгресса) словами: «Хайль Гитлер, герр Фридман». Все это делается вполне сознательно, но главную цель герр Малер формулирует четко и ясно: «Я поклялся своему народу никогда не сдаваться в борьбе против религии Холокоста».

Разумеется, неонациста осуждают не только по «еврейской» статье. Например, в 2009-м он получил шесть лет за подстрекательство мятежу, а в сумме с вынесенными ранее приговорами по другим делам срок заключения составил 12 лет. В июле 2015 года прокурор временно освободил Малера из тюрьмы по медицинским соображениям — из-за серьезной инфекции ему пришлось ампутировать левую голень. Время, проведенное на свободе, он использовал для лекций в кругах правых экстремистов, в том числе на мероприятиях NPD, которая к тому времени сблизилась с консерваторами в России, полностью солидаризировавшись с Кремлем в «украинском» вопросе.

Фото: EPA/UPG Хорст Малер, разыскиваемый властями Германии, прибывает на судебный процесс об экстрадиции в окружной суд Будапешта, Венгрия, 17 мая 2017

19 апреля 2017 года Малер выложил видеоролик, где объявил об отказе вернуться в тюрьму, и пустился в бега. Прокуратура Мюнхена выдала европейский ордер на арест престарелого экстремиста. Месяц спустя неутомимый Хорст в письме на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попросил политическое убежище в его стране. «Доверяя чувству свободы венгров, я отдаю свою судьбу в руки их правительства», — подчеркивал немец. Известный своими правыми убеждениями Орбан доверие, однако, не оправдал, Малера задержали на границе с Австрией, а вскоре городской суд Будапешта принял решение о его экстрадиции в Германию. Вскоре он оказался в хорошо знакомой Бранденбургской тюрьме, где отбыл оставшийся срок в три с половиной года. Заключенного не освободили даже после того, как в 2018-м ему пришлось ампутировать правую голень. На свободу он вышел лишь сейчас, да и свобода эта весьма условна.

Каждый сделает свои выводы из этой истории. RAF самораспустилась в 1998-м. На федеральных выборах 2017 года NPD получила 0,1% голосов. За отрицание Холокоста в Германии по-прежнему светит до пяти лет заключения. Эпатажный Хорст Малер добился своего — все столь волнующие его проблемы на том или ином этапе оказались в фокусе общественного внимания. Но этот незаурядный человек, похоже, перестарался. Идеи, высказывания (а главное, действия) как левых, так и крайне правых радикалов только отпугнули вменяемых немцев. Соратники интеллектуала с противоположных полюсов политического спектра так и остались кучкой маргиналов, аудитория которых тает на глазах. Как ни парадоксально, но отчасти немецкое общество обязано этим сотрясателю основ и возмутителю спокойствия Хорсту Малеру.