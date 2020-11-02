У Грузії опозиційні партії відмовляються від мандатів

Прихильники партії "Грузинська мрія" відзначають результати екзит-полу під час мітингу після закінчення парламентських

Кілька опозиційних партій Грузії по черзі заявили, що відмовляються від мандатів у парламенті нового скликання на знак незгоди з результатами парламентських виборів, які вони вважають сфальсифікованими.

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Партія «Європейська Грузія» відмовилася від парламентських мандатів – за попередніми даними, вона набирала 3,78% і могла отримати п’ять голосів у парламентів. Однак лідер партії Давид Бакрадзе заявив, що політична сила не тільки відмовляється від результатів, а й бойкотуватиме другий тур виборів за мажоритарними округами.

«Ці вибори не були вільними і справедливими, результати не відображають волю грузинських виборців», – сказав він.

Блок «Георгій Вашадзе – Стратегія Агмашенебелі» також відмовилася від місць у парламенті Грузії, повідомив лідер партії Георгій Вашадзе.

«Це були не вибори», – сказав Вашадзе і закликав громадян вийти на акцію протесту 8 листопада.

Ще одні опозиціонери – «Лело» – претендували на 3,15% голосів і чотири мандати. Лідер партії Бадрі Джапарідзе повідомив, що політична сила вимагає нових виборів, «результати яких не викликатимуть сумнівів».

Про долучення до бойкоту повідомив також лідер партії «Ґірчі», яка отримувала чотири мандати, Зураб Джапарідзе.

Схожу заяву зробив також один з лідерів «Єдиного національного руху – Об’єднана опозиція – Сила в єдності» Ніка Мелія.

«Наша вимога – нові вибори у вільному середовищі. Ми доб’ємося цього найближчим часом», – заявив Мелія.

Нагадаємо, парламентські вибори у Грузії вперше пройшли за новою системою. Перемогу отримала партія влади "Грузинська мрія". Партія Саакашвілі отримала вдвічі менше голосів.

Участь у виборах взяли 48 партій і два блоки, серед яких опозиційна "Єдиний національний рух - Сила в єдності". 120 депутатів парламенту 10-госкликання обирали за пропорційною і 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.

На початку вересня партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності" оголосила, що у разі перемоги висуне на пост прем'єра Михайла Саакашвілі.

1 листопада грузинська опозиція заявила про тотальну фальсифікацію на виборах і анонсувала акції протесту.

Як повідомляли, українську парламентську делегацію не пустили в Грузію. Близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Проте грузинська влада не дала дозвіл на прийом літака з України.