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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис.

Померли за добу 5 300 пацієнтів.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис.
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 5 300 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього зафіксовано 46 823 570 випадків інфікування.  Від ускладнень, спричинених вірусом, померла 1 205 321 особа.

Побороли хворобу і вилікувалися 33,7 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна на 21-му місці світового рейтингу і на восьмому в Європі.

Нагадаємо, в Австралії вперше за 5 місяців не зафіксували нових випадків коронавірусу.

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