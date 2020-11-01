Іспанія протестує проти коронавірусних локдаунів – затримано 60 осіб

Протестувальники підпалювали контейнери, розбивали вітрини крамниць та банків і пограбували магазин.

У суботу ввечері в Іспанії протестували проти обмежувальних заходів, запроваджених у країні через коронавірус. Протести відбулися у Мадриді, Малазі, Логроньйо та Сантандері.

Про це пише elpais.com.

Заарештували загалом близько 60 осіб, близько 30 правоохоронців отримали поранення в сутичках. У Мадриді, зокрема, затримали 33 людей.

Як інформує видання, у центрі протестів – ультраправі та антисистемні групи.

Іспанці, насамперед, протестують проти комендантської години та точкових “локдаунів”. Протестувальники підпалювали контейнери, розбивали вітрини крамниць та банків. У Логроньйо учасники акції пограбували магазин і побилися з поліцією.

Голова іспанського уряду Педро Санчес засудив протести.

Solo desde la responsabilidad, la unidad y el sacrificio lograremos vencer a la pandemia que asola a todos los países. La conducta violenta e irracional de grupos minoritarios es intolerable. No es el camino.



Gracias, una vez más, a las FCS por garantizar la seguridad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 31, 2020

Нагадаємо, Іспанський парламент 29 жовтня продовжив дію надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, ще на шість місяців, до 9 травня 2021 року.

В умовах надзвичайного стану місцеві уряди 17 регіонів Іспанії можуть обмежувати вільне пересування людей шляхом запровадження комендантської години або закриття кордонів.

Режим надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації оголошують в Іспанії вже вдруге за нинішній рік. Перший раз він був запроваджений 14 березня, проте тоді діяли більш жорсткі заходи. Скасували режим НС лише у червні після поліпшення епідемічної ситуації в країні.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції країн у Європі. Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Іспанії офіційно підтвердили понад 1,13 мільйона заражень коронавірусом і понад 35 тисяч смертей.