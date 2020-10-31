У Варшаві проти рішення про заборону абортів протестувало 100 тис. людей

У Варшаві відбувся найчисленніший протест «Марш на Варшаву» проти рішення Конституційного суду Польщі щодо заборони абортів. Протест був ініційований Страйком жінок.

Про це пише polskieradio.pl.

Близько 21:00 30 жовтня на варшавські вулиці вийшло 100 тисяч людей. Протест розпочався у центрі польської столиці, а закінчився на Жолібожі, перед домом Ярослава Качинського.

Демонстрації відбувалися також в багатьох інших містах Польщі.

Речник Столичної комендатури поліції старший комісар Сильвестер Марчак «дуже позитивно оцінив спокійний перебіг самого протесту».

Фото: PAP/Leszek Szymański

Під час прес-конференції у суботу він повідомив, що поліція затримала 37 осіб – здебільшого футбольних хуліганів.

На учасників протестів нападали невеликі агресивні групи молодих чоловіків, вдягнених у чорний одяг, кидаючи у них вибухові пакети та інші предмети, а також б’ючи маніфестантів.

Столична поліція оприлюднила фотографії небезпечних предметів, що мали з собою нападники. “У затриманих були вилучені різноманітні палиці, зокрема телескопічні, розсіювачі газу, багато піротехнічних виробів. Рішучі дії превентивних підрозділів і працівників поліції в цивільному дозволили ефективно гарантувати безпеку в центрі міста”, – повідомили у поліції.

Одним з постраждалих під час заворушень неподалік кільця де Ґолля був колишній міністр внутрішніх справ, депутат Громадянської коаліції Бартломєй Сєнкєвич, якого обприскали газом під час спроби відокремити «групу фашистів».

Іншим постраждалим є міський активіст Ян Сьпєвак. На відео, яке він оприлюднив у соціальних мережах, видно, як неподалік кільця де Ґолля до нього підбігає замаскований чоловік з білою стрічкою на рукаві і кидає в нього вибуховий пакет.

Нагадаємо, Європарламент може ухвалити резолюцію щодо Польщі через рішення КС про аборти.

Голова комітету Європарламенту з громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар стурбований рішенням Конституційного суду Польщі щодо абортів, та заявив, що це може стати темою резолюції Європарламенту.

23 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів. Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю. Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.