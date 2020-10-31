Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
«Смерть ― моя добра подруга». Як Назар Гусаков зі спінальною м’язовою атрофією робить Львів більш інклюзивним
«Смерть ― моя добра подруга». Як Назар Гусаков зі спінальною м’язовою атрофією робить Львів більш інклюзивним
НАЗК опублікувало прізвища депутатів, які скерували до КСУ подання у "справі про недостовірне декларування"
НАЗК опублікувало прізвища депутатів, які скерували до КСУ подання у "справі про недостовірне декларування"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Конституційному Суді роз'яснили причини скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування
У Конституційному Суді роз'яснили причини скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування
ГоловнаСвіт

Росія пообіцяла Єревану усю необхідну допомогу

Росія надасть допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Росія пообіцяла Єревану усю необхідну допомогу
Фото: news.24tv.ua

Російська Федерація надасть Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на лист вірменського прем’єра Ніколи Пашиняна.

У заяві зазначено, що Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 року передбачає “конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії в відношенні території один одного”.

“Знову закликаємо сторони нагірно-карабахського конфлікту до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і повернення до субстанітивних переговорів для досягнення мирного врегулювання”, – йдеться у заяві.

Раніше Пашинян і Путін обговорили ситуацію довкола Нагірного Карабаху телефоном.

Сторони спілкувалися про різке загострення ситуації між Вірменією і Азербайджаном.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що сьогодні було вбито 200 азербайджанських військових

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також