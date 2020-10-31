Росія пообіцяла Єревану усю необхідну допомогу

Росія надасть допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Російська Федерація надасть Єревану усю необхідну допомогу у конфлікті з Азербайджаном, якщо зіткнення будуть перенесені безпосередньо на територію Вірменії.

Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на лист вірменського прем’єра Ніколи Пашиняна.

У заяві зазначено, що Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 року передбачає “конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії в відношенні території один одного”.

“Знову закликаємо сторони нагірно-карабахського конфлікту до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і повернення до субстанітивних переговорів для досягнення мирного врегулювання”, – йдеться у заяві.

Раніше Пашинян і Путін обговорили ситуацію довкола Нагірного Карабаху телефоном.

Сторони спілкувалися про різке загострення ситуації між Вірменією і Азербайджаном.

Нагадаємо, що 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що сьогодні було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".