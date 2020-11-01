У Грузії опозиція заявляє про тотальну фальсифікацію на виборах і анонсувала акції протесту

У Грузії опозиція заявила про «загальну фальсифікацію» результатів парламентських виборів і анонсувала акції протесту.

Про це пише ekhokavkaza.com.

Таке рішення було прийнято після оголошення попередніх офіційних результатів виборів, які відбулися у Грузії 31 жовтня.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії Грузії, на парламентських виборах провладна партія «Грузинська мрія - Демократична Грузія» отримала 48,36% голосів, а партія Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух - Об'єднана опозиція« Сила в єдності » – 26,35%.

Також грузини віддали свої голоси за:

«Європейська Грузія - Рух за свободу» - 3.79%

«Альянс патріотів Грузії» - 3.2%

«Стратегія Агмашенебелі» - 3.27%

«Лело» - 3.23%

«Гірчі» - 3.07%

«Алеко Елісашвілі - Громадяни» - 1.4%

Лейбористська партія - 1,01%

«Ніно Бурджанадзе - Єдина Грузія - Демократичний рух» - 0,86%

Зазначимо, вибори проходять за новою системою, підраховано дані зі 3007 з 3847 дільниць.

Виборці обирали 150 депутатів – 120 за пропорційною системою і 30 – за мажоритарною. Право голосу мали більше 3,5 мільйонів громадян Грузії. У країні працювали 3,8 тисячі виборчих дільниць.

Додамо, протестувальники зберуться сьогодні о 16:00 на проспекті Руставелі.

У свою чергу голова ЦВК Грузії Тамар Жванія назвала звинувачення у фальсифікації результатів парламентських виборів абсурдними.

На початку вересня партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності" оголосила, що у разі перемоги висуне на пост прем'єра Михайла Саакашвілі.

Нагадаємо, українську парламентську делегацію не пустили в Грузію. Близько 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит до країни, щоб бути спостерігачами під час голосування. Проте грузинська влада не дала дозвіл на прийом літака з України.