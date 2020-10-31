Австрія запроваджує другий локдаун за рік

З вівторка, 3 листопада, в Австрії вдруге від початку пандемії коронавірусу запроваджують жорсткий карантин.

Про це заявив канцлер країни Себастьян Курц.

Нові карантинні заходи запроваджують в Австрії, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров'я і нестачі ліжок в лікарнях для медичного догляду за хворими COVID-19.

"Необхідно ввести обмеження на вихід з дому з 20:00 до 06:00. Як передбачено законом, це не означає, що не можна буде виходити з дому взагалі. Зрозуміло, можна буде ходити на роботу, допомагати іншим людям. Це означає, що не можна ходити в гості, тобто виходити з дому між 20:00 і 6:00, щоб зустрічатися з іншими людьми. Це потрібно, тому що вечірні зустрічі призводили до збільшення числа інфікованих", - зазначив Курц.

З вівторка підприємства громадського харчування - ресторани, бари і кафе - будуть працювати тільки на доставку страв. У МОЗ Австрії зазначають, що обмеження на вихід з дому в нічні години буде діяти попередньо до 12 листопада.

Також забороняється проведення масових заходів за винятком роботи державних органів. Готелі не прийматимуть туристів. Професійні спортивні події будуть проводитися без глядачів. Продовжать роботу школи і бібліотеки. Старші класи та університети будуть переведені на дистанційне навчання. Закриються танцювальні школи, спортивні зали, парки розваг, лазні, театри, опери, кінотеатри. У торгових точках буде обмежено кількість покупців. На робочих місцях буде необхідно носити медичні маски і дотримуватися дистанції.

"Ми усвідомлюємо, що ці заходи непопулярні та означають масове обмеження свободи. Але вони необхідні для полегшення нашого лікування", - наголосив канцлер.

За кількістю інфікувань Австрія, в якій проживає майже 8,9 млн осіб, перебуває на 49-му місці у світі з майже 105 тис. випадків коронавірусу, з них понад 5 тис. за останню добу. Від початку пандемії 67 226 тис. пацієнтів одужали, 1 109 - померли.

Нагадаємо, 30 жовтня про запровадження жорсткого карантину оголосили у Бельгії. Заходи вступлять в силу 1 листопада ввечері і будуть діяти до 13 грудня. Вони можуть бути переглянуті 1 грудня.