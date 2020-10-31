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Білорусь оголосила про закриття кордону для всіх іноземців

Заборону на в’їзд пояснюють запобіганням поширенню коронавірусу.

Білорусь оголосила про закриття кордону для всіх іноземців
Фото: Держприкордонкомітет Білорусі

Республіка Білорусь з 1 листопада тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонкомітету Білорусі 31 жовтня.

"Із 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян та осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19", - повідомляють у Держприкордонкомітеті.

Обмеження не розповсюджуватиметься на тих, хто прибуває в міжнародний аеропорт у Мінську, а також дипломатів та низку інших категорій осіб.

Усі, кого пустять у Білорусь, протягом 10 календарних днів повинні знаходитися в самоізоляції і не підлягають подальшому пропуску через кордон до закінчення 10-денного терміну.

29 жовтня Держприкордонкомітет Білорусі повідомляв, що "у зв'язку з наявною епідемічною обстановкою в суміжних країнах Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України".

За кількістю інфікувань Білорусь перебуває на 51-му місці у світі з 98,5 тис. випадків коронавірусу, з них 983 за останню добу. Від початку пандемії майже 89 тис. пацієнтів одужали, 980 - померли.

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