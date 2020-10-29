Білорусь закрила кордон з Україною

Білоруські прикордонники "вживають заходів" для недопуску на територію країни також громадян Польщі та Литви.

Білорусь припинила пропуск громадян на кордоні з Україною.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Згідно з повідомленнями, які надійшли в органи охорони державного кордону України від відповідних органів Республіки Білорусь, білоруська сторона з 29 жовтня обмежує пропуск через кордон. Вказані обмеження суміжна сторона аргументує додатковими заходами з недопущення поширення коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пропускати будуть лише дипломатів, водіїв міжнародних вантажних автомобілів та членів поїзних бригад.

Раніше у четвер посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники "вживають заходів" для недопуску на територію країни громадян України, Польщі та Литви.

"Враховуючи, що протестні акції тут у Білорусі продовжуються вже 80 день поспіль, прикордонники та інші спецслужби вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей із трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі й України. Все-таки вони продовжують вважати Україну загрозою", - сказав Кизим "Громадському радіо".

"Все це безпідставно, але це комусь треба, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо протестувальників", - додав він.

Нагадаємо, у Білорусі з дня виборів президента тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка. 26 жовтня в країні почалися страйки на підприємствах та серед студентів. Деяких учасників страйку звільнили чи відрахували.

У Мінську проходять наймасовіші акції, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.