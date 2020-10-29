У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол

Про це йдеться в листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра Стефанішиної.

У Європейському Союзі стурбовані рішеннями Конституційного Суду України про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Про це йдеться в листі посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, текст якого має "Європейська правда".

"Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення КСУ No 13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньої підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму", - йдеться в листі.

Одним із офіційних тригерів для запуску механізму призупинення дії безвізу є відхід третьої держави від критеріїв, внаслідок виконання яких було його запроваджено.

Зазначається, що ухвалені КСУ та Окружним адміністративним судом Києва рішення щодо діяльності антикорупційних органів не залишилися поза увагою європейських партнерів та викликали стурбованість. В ЄС наголошують, що незалежні антикорупційні органи є квінтесенцією успішної, правової, демократичної та інвестиційно привабливої України.

"Враховуючи зазначене та з метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі строки створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради, Адміністрації президента України, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства", - йдеться у листі.

Ключовим завданням зазначеної робочої групи називають опрацювання змін до Конституції України, які б, серед іншого, передбачали повноваження парламенту створювати державні органи зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване. З 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці". Після цього президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО.

У вересні у Європарламенті заявляли про загрозу безвізу через відбір керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді Рада з третьої спроби затвердила представників у конкурсну комісію. У Європарламенті заявили, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови САП", тому українська влада "ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро".

Крім того, речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано закликав український парламент терміново змінити закон про НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Він додав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

Президент Зеленський запевнив, що безвізовому режиму нічого не загрожує.