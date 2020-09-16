КСУ визнав неконституційними деякі норми закону про НАБУ

Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього рішення.

Велика палата Конституційного Суду України 16 вересня визнала окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року неконституційними.

Про це інформує відділ комунікацій КСУ.

Зазначається, що раніше 50 народних депутатів звернулися до КСУ з проханням перевірити окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" на відповідність Конституції.

"За наслідками розгляду вказаної справи Конституційним Судом України ухвалено рішення, яким окремі положення Закону визнано такими, що не відповідають Основному закону України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення стосується норм щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора Бюро, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Крім того, КСУ закрив конституційне провадження у справі щодо перевірки на відповідність Конституції абзацу першого частини першої статті 1 Закону в частині визначення НАБУ як „державного правоохоронного органу“.

КСУ також вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього рішення.

"Положення Закону, визнані неконституційними, втрачають чинність через три місяці з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко підписанням указу про призначення Ситника у 2015 році перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.