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СБУ заблокувала поставки в "ДНР" продуктів на мільйони гривень

Учасників протиправної схеми затримано.

СБУ заблокувала поставки в "ДНР" продуктів на мільйони гривень
Фото: пресцентр СБУ

Співробітники Служби безпеки України блокували схему незаконної поставки продукції до терористичної організації "ДНР" на 8,5 мільйона гривень.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено групу мешканців Харкова та області, які за схемою так званого "прихованого транзиту" відвантажували на адреси підставних іноземних фірм товари харчової промисловості. Після перетину державного кордону України ці товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованої території Донецької області.

Фото: пресцентр СБУ

Фото: пресцентр СБУ

За попередньою інформацією, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 8,5 мільйона гривень. Збори та податки з реалізованої на території "ДНР" продукції сплачували на користь квазідержавних утворень терористичної організації.

У ході проведення правоохоронцями обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, а також в офісах, складських приміщеннях та в транспортних засобах було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи, в яких містяться відомості про обставини здійснення вказаної протиправної діяльності.

"У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження слідчими органів безпеки було затримано учасників протиправної схеми та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Судом одному із фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 4,5 мільйона гривень. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної діяльності", - повідомляють у СБУ.

Викриття та припинення протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБ України у Дніпропетровській області спільно з Головним Управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який заклав вибухівку на водозабірнику у Рівненській області.

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