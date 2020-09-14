ДБР: Богдан на допиті не надав доказів домовленностей українських посадовців з владою РФ

Ексголова ОПУ повідомив, що озвучені в інтерв'ю дані йому стали відомі зі ЗМІ.

У Державному бюро розслідувань допитали ексголову Офісу президента Андрія Богдана щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців з російськими органами влади, про які він раніше повідомив у своєму інтерв’ю.

Про це повідомили на сторінці Держбюро розслідувань у Facebook.

Богдан заявив, що не має доказів інформації про можливі контакти представників влади України та російських органів влади.

"На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації", - заявили в ДБР.

Зазначається, що метою допиту як свідка було з’ясування наявних у Богдана достовірних даних і підтвердження здійснення українськими посадовцями можливих протиправних дій на користь іншої держави.

Нагадаємо, що 10 вересня ДБР викликало Богдана на допит. Ексголову ОП запрошували як свідка "для перевірки озвучених ним фактів", які він розповів у інтерв'ю Гордону.

В інтерв'ю Богдан говорив, що іноземні спецслужби вірять у існування домовленості між Україною і Росією про спільні поступки. За його словами, цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього голови ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам - кораблі, ви нам - воду в Крим; ми вам - полонених, ви нам - пряме авіасполучення; ми вам - $ 3 млрд за рішенням суду, а ви нам - щось", - сказав він.

Богдан також розповідав, що влада України розраховує на те, що Росія "виплатить багатомільйонні компенсації" за окупацію Криму і агресію на Донбасі.

Богдан був одним із перших кадрових призначень Зеленського. До призначення в Адміністрацію (пізніше – Офіс) президента Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.

11 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана з посади голови ОП. Новим головою ОП став Андрій Єрмак, який раніше був помічником Зеленського.