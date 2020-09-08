Нардепа Лероса допитали в ДБР

Він є свідком у провадженні про несплату податків.

Фото: Facebook "Міллер, юридична компанія"

Народний депутат Гео Лерос , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", 8 вересня прибув на допит у Державне бюро розслідувань

Його допитали як свідка в провадженні за ч. 1 ст. 2121 КК України (ухилення від сплати податків і зборів у значному розмірі). Про це повідомили на сторінці юридичної компанії "Міллер", адвокати якої представляють інтереси нардепа в суді.

"Податкової перевірки, яка встановила б наявність у Гео Лероса не сплачених податкових зобов’язань, не проводилося. Жодних повідомлень-рішень від Державної податкової служби щодо необхідності сплати заборгованості він також не отримував", - повідомив адвокат Лероса Масі Найєм.

Зазначається, що Лерос за минулий рік задекларував приблизно 603 000 гривень заробітку, а кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків починається з 2,8 млн гривен несплаченого податку.

Лерос був викликаний до ДБР 4 вересня.

Нагадаємо, що 1 вересня Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу". Фракція зібрала понад 70% підписів за виключення нардепа за критику президента.

Нардепка "СН" Ірина Верещук у коментарі LB.ua повідомила, що тригером такого рішення стала заява Лероса, в якій він критикував президента.

Зокрема, Лерос під час виступу з трибуни відповів на заяву президента Володимира Зеленського про “мікробів” у партії СН.

Зеленський під час виступу на з’їзді партії “Слуга народу” заявив, що деякі люди забули, для чого потрапили в парламент. “Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало і вони слабкі”.

Лерос же заявив, що “Зеленський злився зі старою системою”.

“Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок", - заявив Лерос.

2 вересня Володимир Зеленський прокоментував заяву нардепа Гео Лероса щодо виключення останнього з фракції “Слуги народу”. Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

“У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно, з якої вони партії”, - заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.