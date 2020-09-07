Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
ГоловнаПраво

В МВС назвали кількість легальної вогнепальної зброї у українців

Українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної – з 25 років.

В МВС назвали кількість легальної вогнепальної зброї у українців
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Громадяни України мають на руках близько 1 млн одиниць легального вогнепальної зброї.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легального вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, це спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або ж тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що інші види стрілецької зброї в Україні дозволені.

За словами Геращенка, українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної – з 25 років.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві співробітники СБУ затримали організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також