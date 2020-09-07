В МВС назвали кількість легальної вогнепальної зброї у українців

Українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної – з 25 років.

Громадяни України мають на руках близько 1 млн одиниць легального вогнепальної зброї.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легального вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, це спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або ж тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що інші види стрілецької зброї в Україні дозволені.

За словами Геращенка, українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної – з 25 років.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві співробітники СБУ затримали організатора злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом зброї.