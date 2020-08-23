Збройні сили прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс "Нептун"

"Нептун" розроблено, щоб протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.

Збройні сили України прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун". Відповідний наказ 23 серпня підписав міністр оборони Андрій Таран, інформує сайт відомства.

"Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу", - йдеться у повідомленні.

"Нептун" - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблялася київським конструкторським бюро "Луч" з 2014 року.

Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, і має бойову частину масою у 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту. Дальність польоту - до 280 км.

Випробування ракетного комплексу проводили у червні 2020 та квітні 2019 року в Одеській області.

Під час одного з них ракета виконала унікальне за складністю польотне завдання: пролетівши понад 100 км у напрямку моря, зробила розворот на 180 градусів і на зворотному шляху точно уразила ціль.

У Генштабі зазначали, що "Нептун" розроблено, щоб протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів.