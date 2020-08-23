Окупанти порушили перемир'я біля Мар’їнки

За минулу добу, 22 серпня, в зоні операції Об’єднаних сил зафіксували одне порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу ООС.

"Минулої доби задокументовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомету зафіксовано біля Мар’їнки", - йдеться у повідомленні.

Військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу ЗСУ внаслідок обстрілу немає.

У штабі відзначили, що ситуація у зоні ООС залишається повністю контрольованою українськими бійцями.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ з початку перемир'я 27 липня зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.