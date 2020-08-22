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У Києві сміттєвоз наїхав на матір із сином. Жінка загинула, дитина - в лікарні

Водій вантажівки, ймовірно, був п’яним.

У Києві на вулиці Флоренції 22 серпня сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинула 46-річна жінка. Її чотирирічного сина госпіталізовано з травмами голови.

У столичній поліції повідомляють, що інцидент трапився о 13:55. За попередньою інформацією, водій сміттєвоза, ймовірно у стані алкогольного сп’яніння, робив маневр "задній рух" і наїхав на жінку з дитиною. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

"Слідчим управлінням столичного главку розпочато кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - інформують у поліції.

Триває збір матеріалів для встановлення обставин події.

Нагадаємо, 18 серпня під Харковом ВАЗ на переході збив військову медсестру з немовлям. 24-річна жінка потрапила до реанімації.

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