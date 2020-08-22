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Бригаді Нацгвардії присвоєно ім’я загиблого на Донбасі Сергія Михальчука

21-річний військовий загинув, прикриваючи товариша за службою.

Бригаді Нацгвардії присвоєно ім’я загиблого на Донбасі Сергія Михальчука
Фото: https://www.facebook.com/RapidReactionBrigade

4-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії присвоєно ім’я Героя України сержанта Сергія Михальчука, який загинув на Донбасі в грудні 2019 року. 

Про це йдеться в указі президента №336/2020 від 21 серпня.

Також указом №337/2020 до назви 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії додали почесне найменування "Хортиця". 

Нагадаємо, 21-річний Сергій Михальчук загинув на Донбасі 14 грудня 2019 року. Сержант взяв на себе більшість уламків, прикривши тілом побратима. У березні 2020 йому посмертно присвоєно звання Героя України

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