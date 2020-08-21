Зловмисник розповів, що це його авто, але в ньому не працює електрика.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який викрав елітну іномарку Porsche. Щоб заволодіти автівкою, зловмисник задіяв службу транспортування, яка перевезла її в інше місце.

Про це повідомляється на сайті столичної поліції.

До Дарницького управління звернувся громадянин іншої держави із заявою про викрадення зі стоянки його автомобілю марки Porsche. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою. Щоби доставити автомобіль в інше місце, він викликав евакуатор і розповів працівникам, що в його машині не працює електрика.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Наразі поліцейські знайшли автомобіль. Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом), завершено. Матеріали з обвинувальним актом передані для розгляду до Дарницького районного суду. Зловмиснику загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у 2017 році у Голосіївському районі Києва поліцейські затримали чоловіка і його сина під час спроби викрасти автомобіль за допомогою евакуатора.