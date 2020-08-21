У Києві після повідомлення про замінування евакуювали ​Центральний залізничний вокзал

Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про начебто його замінування.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Шановні пасажири! Звертаємо увагу, що поїзди курсують за графіком", - йдеться в повідомленні.

Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Нагадаємо, у липні в будівлі вокзалу станції "Київ-Пасажирський" кілька годин не було електропостачання через перебої в системі.