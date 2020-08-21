Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
Ультиматум Кремля. Когда чем дальше, тем хуже
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Експертів у справі Шеремета можуть позбавити права проводити експертизи
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
Російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Кравчук пояснив "ультиматум" РФ щодо виборів на Донбасі
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Справа Шеремета: свідок розповів, чому забезпечив хибне алібі Антоненку
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
Сергій Притула: Не можна займатися мерською кампанією на «пів шишечки»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві після повідомлення про замінування евакуювали ​Центральний залізничний вокзал

Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

У Києві після повідомлення про замінування евакуювали ​Центральний залізничний вокзал
Архивне фото
Фото: LB.ua

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу через анонімне повідомлення про начебто його замінування.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Шановні пасажири! Звертаємо увагу, що поїзди курсують за графіком", - йдеться в повідомленні.

Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Нагадаємо, у липні в будівлі вокзалу станції "Київ-Пасажирський" кілька годин не було електропостачання через перебої в системі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також