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У Києві затримали підозрюваного в "замінуванні" посольств США та Туреччини

"Мінеру" загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Києві затримали підозрюваного в "замінуванні" посольств США та Туреччини
Фото: EPA

Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії за фактом неправдивого повідомлення про замінування приміщень посольств США та республіки Туреччина в Україні.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Як зазначено в повідомленні, 1 серпня 2020 року правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонні дзвінки на лінію "102" та заявив про замінування будівель двох посольств. Правоохоронці здійснили перевірку зазначених приміщень, вибухових матеріалів та пристроїв не виявили.

Після проведення слідчих дій "мінера" вдалося встановити та затримати.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 липня впродовж дня на лінію "102" надійшли повідомлення про "замінування" головного залізничного вокзалу, аеропорту "Жуляни", торгівельно-розважального центру Ocean Plaza, ринку "Мінський" і двох автокіосків. 

Вибухотехніки знешкодили вибухівку, закладену невідомими на ринку "Мінський" в Оболонському районі. Також були виявлено та знешкоджено небезпечний предмет, закріплений між легковою машиною і автокіоском. На інших об'єктах небезпечних пристроїв не виявили.

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