На Донбасі від початку доби зберігається режим "тиші"

Від початку поточної доби у зоні Операції Об'єднаних сил на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.
"Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил "пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, запевняють у штабі.
"Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - повідомляє пресцентр ООС.
Нагадаємо, напередодні окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.