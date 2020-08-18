На Донбасі від початку доби зберігається режим "тиші"

Від початку поточної доби у зоні Операції Об'єднаних сил на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це інформує пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил "пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, запевняють у штабі.

"Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - повідомляє пресцентр ООС.

Нагадаємо, напередодні окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.