У Львівській області поблизу села Нагірне Сколівського району легковий автомобіль Renault Scenic зіткнувся з рейсовим автобусом "Еталон".
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок ДТП загинула пасажирка Renault Scenic, 1961 року народження. Також травмований водій, 1957 року народження та пасажирка, 1961 року народження. Їх було госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.
"Пожежно-рятувальним відділенням проводилися роботи з деблокування водія автомобіля «Renault Scenic» та відключення акумуляторних батарей", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області зіткнулися два автобуси. У результаті ДТП двоє людей загинули.