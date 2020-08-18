Уночі в Броварах спалили автомобіль програми "Схеми" (оновлено)
Уночі в Броварах спалили автомобіль програми "Схеми" (оновлено)
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів
Мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Суркіс назвав суму щорічної дотації "Динамо"
Суркіс назвав суму щорічної дотації "Динамо"
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
ГоловнаСуспільствоПодії

У Львівській області в ДТП з легковиком і рейсовим автобусом загинула людина, ще двоє травмовані

Постраждалих госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.

У Львівській області поблизу села Нагірне Сколівського району легковий автомобіль Renault Scenic зіткнувся з рейсовим автобусом "Еталон".

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ДТП загинула пасажирка Renault Scenic, 1961 року народження. Також травмований водій, 1957 року народження та пасажирка, 1961 року народження. Їх було госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

"Пожежно-рятувальним відділенням проводилися роботи з деблокування водія автомобіля «Renault Scenic» та відключення акумуляторних батарей", - зазначили в ДСНС.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області зіткнулися два автобуси. У результаті ДТП двоє людей загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також