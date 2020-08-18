У Львівській області поблизу села Нагірне Сколівського району легковий автомобіль Renault Scenic зіткнувся з рейсовим автобусом "Еталон".

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ДТП загинула пасажирка Renault Scenic, 1961 року народження. Також травмований водій, 1957 року народження та пасажирка, 1961 року народження. Їх було госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

"Пожежно-рятувальним відділенням проводилися роботи з деблокування водія автомобіля «Renault Scenic» та відключення акумуляторних батарей", - зазначили в ДСНС.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області зіткнулися два автобуси. У результаті ДТП двоє людей загинули.