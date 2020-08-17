На Донбасі зберігається режим припинення вогню, - штаб ООС

Обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано, бойових втрат немає.

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зберігається режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи, які залучені до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначили у штабі.

Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. Бойових втрат немає.

"Однак ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей, досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою. 17 серпня українськими військовими виявлено один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони констатувала перемир'я на Донбасі "в цілому" четвертий тиждень поспіль.

Раніше повідомляли, що режим "тиші" на Донбасі окупанти використовують для облаштування нових позицій у Донецькій і Луганській областях.