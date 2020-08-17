Помилуватися фантастичними видами Генічеського озера - одного з найбільших, найвідоміших і найкрасивіших рожевих озер України - тепер можна будь-коли з будь-якої точки світу. Це стало можливим завдяки новій вебкамері, встановленій з ініціативи. Це єдина вебкамера такої якості, що відкриває вид на одну з топових пам'яток півдня України.

Генічеське рожеве озеро розташоване на півночі Арабатської стрілки в крихітному селі Приозерне. Знамените воно водою дивного червоно-рожевого кольору (в літній час), який виникає в результаті діяльності мікроскопічних водоростей виду Dunaliella salina - це одні з небагатьох живих організмів, здатних жити в настільки солоній воді. Для захисту від сонячного світла вони виробляють β-каротин - жовто-оранжевий пігмент, що надає воді червонуватого відтінку. Що спекотніше і посушливіше літо, то насиченішим він стає, формуючи на Генічеському озері майже марсіанські пейзажі.

З давніх часів тут виник соляний промисел, але сьогодні про нього нагадують лише дерев'яні стовпчики, які колись розділяли озеро на сектори - чеки. Вони в тому числі роблять Рожеве озеро упізнаваним і дозволяють отримати фантастичні фото. Втім приїжджають сюди не тільки за запаморочливими фотознімками, а й щоб оздоровитися: ропа і грязь озера насичені безліччю корисних мікроелементів, включаючи бром, магній і натрій.

Нинішнього літа через карантинні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, Генічеське озеро стало місцем паломництва тисяч українців, а Арабатська стрілка - мабуть, найпопулярнішим курортним регіоном, який відомий не тільки теплим морем і просторими піщаними пляжами, а й масою природних пам'яток.

"Ми давно мріяли встановити тут суперсучасну вебкамеру, яка дозволила б ще більшій кількості людей побачити неймовірну красу Рожевого озера, - каже голова Щасливцівської сільської ради Віктор Плохушко. - Сьогодні це завдання нарешті реалізовано - з ним відмінно впоралися наші партнери з НІАП «Кирилловка.Укр», які, до слова, встановили за останні два роки вже понад 15 онлайн-трансляцій для популяризації курортів і визначних пам'яток Арабатської стрілки".

Камеру можна переглянути за посиланнями:

Вебкамера на Генічеському рожевому озері веде безперервну онлайн-трансляцію в UltraHD-якості з підтримкою звуку. Вона працює цілодобово 365 днів на рік, дозволяючи в режимі реального часу спостерігати, як змінюються озерні пейзажі в різний час доби і залежно від сезону.