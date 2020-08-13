На Херсонщині пройдуть 10-денні військові навчання

На координаційній нараді за участю військових йшлося про взаємодію між силовиками, планування і відпрацювання різноманітних сценаріїв.

На Херсонщині з 17 по 26 вересня відбудуться 10-денні навчання "Об’єднані зусилля – 2020" з підрозділами територіальної оборони.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на оперативне командування "Південь".

З цього приводу нещодавно відбулася координаційна нарада за участю військових і керівників Херсонщини, відповідальних за територіальну оборону області.

Під час наради, зокрема, йшлося про взаємодію між силовиками, логістичне забезпечення, планування та відпрацювання різноманітних сценаріїв.

Зазначимо, бригаду територіальної оборони на Херсонщині створили у вересні 2018 року для охорони та оборони важливих державних об’єктів в області у разі агресії ворога, а також контрдиверсійної діяльності та інших заходів.

Нагадаємо, у липні цього року артилеристи Військово-морських сил провели навчання зі знищення умовного десанту противника вдень і вночі.

На одному з полігонів півдня України окрема артилерійська бригада ВМС ЗС України провела командно-штабні навчання, в яких практично відпрацювала низку завдань з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя та ураження повітряного десанту в тилу своїх військ.

Особливістю проведення навчань були бойові стрільби у складі артилерійської бригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки та в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби.