У Києві біля посольства Білорусі відбулася акція солідарності з білоруським народом.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Учасники висловили свою підтримку людям, які постраждали від дій силовиків під час мирних протестів у Білорусі, та вимагають притягнути винних у порушенні прав людини до відповідальності.

Також вони закликають звільнити затриманих учасників мирних зібрань і політичних активістів.

"Після оголошення результатів президентських виборів, які суперечать суспільним настроям і даним неофіційних опитувань, мирні демонстранти та демонстрантки, які вийшли на протести проти фальсифікацій у різних містах, стикнулися з хвилею міліцейського насильства. Невибіркове і непропорційне застосування сили, у результаті якого постраждали багато людей, та свавільні арешти суперечать принципам прав людини, зокрема праву на свободу слова та свободу мирних зібрань", - наголосили організатори акції.

Міитингуючих охороняла поліція. Після того, як учасники акції запалили файєри, сталася невелика штовханина, але про затриманих чи постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, під час акції біля посольства Білорусі 10 серпня сталася штовханина. Поліція затримала активіста Олександра Кольченка, якому наступного дня присудили 40 годин громадських робіт за участь у сутичках.