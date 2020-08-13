​Двоє військових підірвалися на вибухівці в Донецькій області, один загинув

Ще один боєць отримав поранення, його госпіталізували.

У Донецькій області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про це повідомляють на сайті Міністерства оборони.

"Сьогодні, 13 серпня, внаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один з них, на превеликий жаль, загинув, інший отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Пораненого доправлено до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку.

Усі обставини цієї наразі трагедії з’ясовують.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник. Офіційна причина загибелі - необережне поводження зі зброєю.

10 серпня штаб ООС констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші".