На Волині громада перейшла в ПЦУ після того, як її настоятель привітав Путіна з іменинами

Поки що люди моляться на церковному подвір’ї.

Свято-Сергіївська релігійна громада с. Галинівка Володимир-Волинського району Волинської області перейшла з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Рішення про приєднання до ПЦУ було ухвалене після того, як її колишній настоятель привітав Володимира Путіна з іменинами.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

"Мешканці села розповідають: думали про перехід вже давно, й останньою краплею стало привітання настоятелем у фейсбуці президента країни-окупанта з іменинами. Тоді громада написала прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоби її прийняли у склад Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України. Нині мають нового священнослужителя, який відновив богослужіння й молитву, яка лине українською мовою - поки що лише на території храму", - йдеться в повідомленні.

Тепер Свято-Сергіївська релігійна громада ПЦУ має на меті повернути собі храм.

Нагадаємо, у липні перша за рік парафія перейшла до помісної церкви на Хмельниччині. Парафія на честь апостола і євангеліста Іоанна Богослова села Борисів в Ізяславському районі півтора року відстоювала своє рішення про зміну юрисдикції.