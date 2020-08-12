Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

На Волині громада перейшла в ПЦУ після того, як її настоятель привітав Путіна з іменинами

Поки що люди моляться на церковному подвір’ї.

На Волині громада перейшла в ПЦУ після того, як її настоятель привітав Путіна з іменинами
Фото: БУГ

Свято-Сергіївська релігійна громада с. Галинівка Володимир-Волинського району Волинської області перейшла з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Рішення про приєднання до ПЦУ було ухвалене після того, як її колишній настоятель привітав Володимира Путіна з іменинами.

Про це інформує пресслужба ПЦУ.

"Мешканці села розповідають: думали про перехід вже давно, й останньою краплею стало привітання настоятелем у фейсбуці президента країни-окупанта з іменинами. Тоді громада написала прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея, щоби її прийняли у склад Володимир-Волинської єпархії Православної церкви України. Нині мають нового священнослужителя, який відновив богослужіння й молитву, яка лине українською мовою - поки що лише на території храму", - йдеться в повідомленні.

Тепер Свято-Сергіївська релігійна громада ПЦУ має на меті повернути собі храм.

Нагадаємо, у липні перша за рік парафія перейшла до помісної церкви на Хмельниччині. Парафія на честь апостола і євангеліста Іоанна Богослова села Борисів в Ізяславському районі півтора року відстоювала своє рішення про зміну юрисдикції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також