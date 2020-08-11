У Києві правоохоронці вилучили в чоловіка 1 кг кокаїну, екстазі та ЛСД на суму близько 5 млн грн

Наркотичні речовини затриманий зберігав в автомобілі та вдома, а продавав через інтернет-магазин.

У Києві правоохоронці затримали мешканця Київської області за підозрою в організації системного збуту наркотичних речовин через інтернет та їх незаконному зберіганні в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"У межах реалізації матеріалів кримінального провадження під час огляду автомобіля «Інфініті», яким керував затриманий, і за місцем його проживання правоохоронці вилучили близько 1 кг наркотичного засобу кокаїн, 400 таблеток екстазі, 0,3 кг псилоцибінових грибів (ЛСД), 0,5 кг марихуани та гашишу", - йдеться в повідомленні.

Також було виявлено прилади для упаковки та герметизації наркотичних речовин, ваги, пакети, нотатки про кількість збутих наркотиків, гаджети, за допомогою яких здійснювався продаж заборонених речовин через інтернет-магазин, а також інші докази системного збуту наркотичних засобів.

Вилучені під час обшуків речовини направили на експертизу. Їх роздрібна вартість становить близько 5 мільйонів гривень.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 КК України. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми постачання та збуту наркотиків.

Нагадаємо, у морському порту "Південний" на початку серпня затримали рекордно велику партію кокаїну з Еквадору. 54,6 кг наркотику знайшли в контейнері з бананами. Кокаїн був розфасований у 47 брикетів і захований у вентиляційних люках.

Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату. Орієнтовна вартість вилученого "елітного" наркотику вагою 56,4 кг на чорному ринку може сягати понад 200 мільйонів гривень.

Це не перше затримання важких наркотиків у таких обсягах. У лютому та травні цього року в морському порту Південний" прикордонники Одеського загону вже затримували значні партії кокаїну.

У лютому в контейнері, який прибув з Чилі з вантажем легкових машин, правоохоронці виявили 31 брикет кокаїну загальною вагою понад 30 кг. Кожен з пакунків був промаркований зображеннями персонажа з відомої гри "Монополія".

У травні наркотик знайшли в сховках у контейнері з еквадорськими бананами. Кокаїн було розфасовано у 45 брикетів. Вага брутто виявленого наркотику склала 53,4 кг.