Фото: ssu.gov.ua

порту "Южный" в Одесской области в ящиках с бананами обнаружили 53,4 кг кокаина общей стоимостью около 200 млн гривен. Наркотик пытались ввезти из страны Южной Америки.

45 брикетов с кокаином были спрятаны среди легального груза. Пакеты с наркотиком маркировали изображением "миньона" - знаком, который указывает на один из южноамериканских наркосиндикатов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Для того, чтобы лучше скрыть запрещенное вещество от сканера, каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку.

Фото: ssu.gov.ua

"Мероприятия по разоблачению оборудки проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №6 совместно с Управлением СБУ в Одесской области во взаимодействии с Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой", - говорится в сообщении.

Напомним, год назад в порту "Южный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах со строительным материалом.