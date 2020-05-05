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В среду в Киеве до +16, днем кратковременный дождь

Ночью в столице +9…+11 градусов.

В среду в Киеве до +16, днем кратковременный дождь
Фото: EPA/UPG

В среду, 6 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, в Ривненской, Волынской и Львовской областях умеренный дождь; днем кратковременный дождь; ветер западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +7…+14 градусов.

В Карпатах сильный дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, в Киевской и Житомирской областях небольшой дождь; днем кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +12…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, только в Винницкой области небольшой дождь; днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +13…+21 градус, в Винницкой области +10…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, грозы, местами град, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

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