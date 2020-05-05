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​Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ Донбассе, ранен один военный

Ликвидированы российский наемник и военный грузовик противника.

​Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ Донбассе, ранен один военный
Фото: Олена Максименко

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстряли украинские позиции неподалеку Верхнеторецкого из минометов 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Красногоровки применил 14 мин 82-го калибра и станковые противотанковые гранатометы. У Новотроицкого, Авдеевки и два раза по окрестностям Старогнатовки вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Водяного боевики применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле с Широкино - обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственностигруппировки "Север" из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов оккупанты дважды вели огонь по защитникам Крымского. По позициям в районе н.п. Орехово противник вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, использовав всего 41 мину, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, 4 мая военнослужащие уничтожили одного боевика и двоих ранили. Также уничтожен военный грузовик противника.

С начала текущих суток боевики из 82 мм минометов обстреляли наши позиции у Невельского.

Напомним, в течение дня понедельника боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, потерь не было.

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