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Главу закарпатского подразделения АМКУ задержали при получении взятки

По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя 3 тыс. долларов.

Главу закарпатского подразделения АМКУ задержали при получении взятки
Фото: gp.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители задержали руководителя отделения Антимонопольного комитета, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя 3 тыс. долларов. За это он обещал уменьшить сумму штрафа. К тому же он обещал не вмешиваться в деятельность фирмы во время участия в конкурсных торгах.

"Правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом 1100 долларов взятки, после чего он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства изъяты", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее гендиректора госпредпрития разоблачили на даче взятки врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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