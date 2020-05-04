В Закарпатской области правоохранители задержали руководителя отделения Антимонопольного комитета, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя 3 тыс. долларов. За это он обещал уменьшить сумму штрафа. К тому же он обещал не вмешиваться в деятельность фирмы во время участия в конкурсных торгах.

"Правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом 1100 долларов взятки, после чего он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства изъяты", - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее гендиректора госпредпрития разоблачили на даче взятки врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения.