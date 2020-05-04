Киев, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Ливень был непродолжительным, но успел затопить некоторые улицы столицы.

Видео некоторых затопленных улиц опубликовано в паблике "Киев Оперативный" в фейсбуке.

Жители Киева также выкладывают в соцсети видео грозы. Например, жители Оболони показали, что затопило проспект Героев Сталинграда, и теперь машины вынуждены буквально "плыть" по дороге.

Напомним, ранее ГосЧС предупредила об ухудшении погодных условий и грозах в Украине.