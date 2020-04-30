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ГосЧС предупредила об ухудшении погодных условий и грозах в Украине

На большинстве территорий ожидается сильный ветер до 20 м/с. 

ГосЧС предупредила об ухудшении погодных условий и грозах в Украине
Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

На большинстве территорий Украины днем 30 апреля ухудшится погода, будут наблюдаться сильные порыв ветра.

В Киеве, западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Одесской обл. прогнозируются грозы. Об этом предупредили в пресс-службе ГосЧС

В Карпатах и на большинстве территорий Украины будут порывы ветра 15-20 метров в секунду, что соответствует I уровню опасности.

Ночью на Закарпатье ожидается сильный ливень (I уровень опасности).

Напомним, что вчера Укргидрометцентр прогнозировал в Киеве кратковременный дождь и до +23 градусов тепла. Грозы прогнозировались для запада и севера страны. 

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