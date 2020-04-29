СБУ разоблачила подпольное производство антисептиков, которые поставляли для ВСУ

В Киевской области военная контрразведка СБУ обнаружила подпольное производство некачественных антисептиков, предназначенных в том числе и для Вооруженных сил Украины.

Частный предприниматель организовал незаконное производство антисептических средств, часть из которых реализовывал через подконтрольные ему коммерческие структуры военной части ВСУ и государственному предприятию Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий обнаружили оборудование для изготовления и разлива фальсификата, более 13 тонн спиртового раствора, антифриз и глицерин. Также найдены наклейки,емкости и около 30 тонн топливно-масляных материалов неизвестного происхождения.

Открыто производство по ст. 204 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство подакцизных товаров.

Напомним, что ранее в Херсонской области СБУ разоблачила масштабное производство контрафактных антисептических средств сомнительного качества. Подпольный цех кустарного производства дезинфекторов был обустроен на территории одного из частных предприятий Новотроицка.